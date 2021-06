Lyon : une manifestation organisée contre les idées d'extrême droite ce dimanche

Un appel "pour les libertés, contre les idées d'extrême-droite" a été lancé par plusieurs organisations au niveau national. Cette marche aura lieu à Lyon le dimanche 13 juin à 15h.

L’appel est national. Plusieurs syndicats, partis, associations et médias invitent à une journée de manifestation le 12 juin "pour les libertés et contre l’extrême droite". Répondent notamment à l'appel les hommes politiques de gauche Éric Coquerel (LFI), Benoit Hamon (Générations), Éric Piolle (EELV) ...

À Lyon, cette journée de mobilisation se tiendra ce dimanche 13 juin à 15h, à l'arrêt de métro Charpennes. Les acteurs de la mobilisation dénoncent un "climat politique et social alarmant" dans lequel "les attaques contre les libertés et les droits sociaux s’accentuent gravement". "S’allier avec l’extrême droite ou reprendre ses idées ne constituent plus un interdit", confortent les signataires.

Il serait pour eux urgent d'agir contre la mise en place de "plusieurs lois liberticides" qui "organisent une société autoritaire de surveillance et de contrôle".

Les syndicats CGT, UNEF ; les associations Alternatiba, Attac, Planning Familial ; ainsi que les organisations politiques EELV, La France insoumise et le Parti de Gauche sont tous signataires de cet appel à la manifestation dans l'agglomération lyonnaise.