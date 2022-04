Lyon : une manifestation des prostituées pour dénoncer la loi de pénalisation des clients

Ce mercredi 13 avril, les travailleurs et travailleuses du sexe manifestent à Lyon pour dénoncer la "loi de pénalisation des clients de 2016". Le départ sera pris place de la Comédie à partir de 12 heures.

Ils veulent lutter contre la "loi de pénalisation des clients de 2016" qui aggrave leurs conditions d'exercice et les enfonce dans la précarité. Ce mercredi 13 avril, les travailleuses et travailleurs du sexe défilent dans les rues de Lyon contre la dégradation de leur situation et ce texte de loi qui ne les aide pas. Il se réunissent à partir à 12h, sur la place de la Comédie pour manifester.

"La répression fait peur aux clients qui se raréfient, tandis que les mauvais clients « négociateurs » considèrent qu’ils peuvent tout faire sous prétexte qu’ils prennent un risque, et que les agresseurs continuent d’arpenter les rues où nous travaillons. La perte de clientèle entraîne une perte de revenus et un endettement allant parfois jusqu’à la perte de notre logement. Cette précarisation généralisée nous amène à moins sélectionner notre clientèle, pour avoir une chance de régler nos dettes ou juste pour manger. De ce fait, nos pratiques changent, la prise de risque augmente et les rapports sans préservatif deviennent de plus en plus fréquents", ont expliqué par voie de communiqué les travailleurs et travailleuses du sexe, ainsi que les associations qui les soutiennent.