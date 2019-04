Une querelle a opposé trois jeunes filles de 18 ans ce lundi pour une histoire de téléphone portable dégradé.

Deux jeunes femmes de 18 ans ont été arrêtées en début de semaine. Lundi soir vers 23h, rue Villon, dans le 8e arrondissement, elles avaient eu une altercation avec une autre femme de leur âge, à cause d'une histoire de téléphone portable. Les deux estimaient que l'autre avait dégradé son téléphone et lui devait la somme de 200 euros. Elle l'avait alors frappé et menacé avec un couteau. L’autre jeune femme, présente lors des faits, était mise hors de cause et laissée libre. La mise en cause a reconnu les faits, mais a nié avoir utilisé un couteau. Elle va être présentée au parquet ce jeudi pour “violences volontaires et tentative d’extorsion avec arme”.