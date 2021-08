Lyon : une fuite de gaz s'est déclarée boulevard de la Croix-Rousse

Ce vendredi matin, les pompiers interviennent boulevard de la Croix-Rousse (Lyon 4). Une fuite de gaz a été déclarée, ce qui perturbe la circulation des transports en commun.

Une trentaine de sapeurs-pompiers s'activent actuellement boulevard de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon. Ce vendredi matin, une conduite de gaz aurait été arrachée lors de travaux, provoquant ainsi une fuite de gaz.

Conséquence de cette intervention, la circulation est altérée sur les lignes S6 et L33 des TCL. La S12 ne circule plus pour le moment. Les lignes C13 et L45 sont déviées dans les deux sens. La reprise normale du trafic est prévue pour 11h30.