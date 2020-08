Lyon : une fillette de 10 ans recherchée après avoir été emportée par le Rhône

Le courant du Rhône a emporté une petite fille de 10 ans au parc de la Feyssine ce samedi, dans l’après-midi. Les pompiers tentent encore de la retrouver.

Lors d’une après-midi en famille, au parc de la Feyssine, une fillette de 10 ans et sa sœur ont été emportées par le courant du Rhône. Selon Radio Scoop, des pêcheurs ont réussi à intercepter la sœur, mais pas la jeune fille. D’importants moyens ont été mobilisés pour essayer de la secourir, en vain. Malgré la trentaine de pompiers et un hélicoptère de la sécurité civile, les recherches ont dû être interrompues au bout de 2h40, à cause de la tombée de la nuit. Elles vont reprendre ce dimanche matin.

Pour rappel, la baignade est strictement interdite au parc de la Feyssine à cause de la dangerosité du fleuve.