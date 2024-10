Lyon : une femme jugée pour le meurtre de son grand-père qu'elle voulait "aider à mourir"

Mercredi et jeudi, une trentenaire accusée du meurtre de son grand-père "grabataire" sera jugée à Lyon. Encourant la réclusion à perpétuité, elle assure qu'elle voulait l'"aider à mourir".

En plein débat sur la fin de vie, et alors que l'ex-Gouvernement souhaitait faire évoluer les modalités de son encadrement et avancer vers une "aide à mourir", la cour d'assises de Lyon se penchera mercredi et jeudi 2 et 3 octobre sur une affaire illustrant dans sa plus brute réalité la sensibilité de ce sujet. Une trentenaire originaire de l'est lyonnais sera jugée pour assassinat, accusée d'avoir tué son grand-père de 95 ans par incendie.

"C'est un acte qu'elle a commis par amour"

L'infraction étant caractérisée, l'accusée encourt la réclusion à perpétuité. Pourtant, "elle n'a jamais fait un jour de détention", rappelait auprès de Lyon Capitale son avocat Me Thibaud Claus, en avril dernier. Preuve d'une attention particulière portée à cette affaire, qui interroge profondément le système pénal. "C'est tout sauf un dossier caricatural. C'est une madame tout le monde, qui a fait comme elle pouvait, avec les moyens qu'elle avait face à cette réalité", poursuivait le conseil.

Affaire particulière aussi car aucun membre de la famille n'a souhaité se constituer partie civile. "Tout le monde est d'accord pour dire qu'il était en grande souffrance, il était en position foetale toute la journée", ajoutait Me Thibaud Claus. Mère de deux enfants, la trentenaire aurait voulu l'"aider à mourir", lui qui la considérait comme sa fille. "C'est un acte qu'elle a commis par amour", insiste encore son conseil.

La cour d'assises devra interroger la psychologie de cette trentenaire, pour établir la motivation de geste et ainsi "individualiser" la peine, décrypte Thibaud Claus.

