Lyon : une équipe de voleurs de téléphones arrêtée place Gabriel Péri

Les policiers de Lyon ont arrêté plusieurs membres d'une équipe qui volait les smartphones en ville puis les revendaient sur le secteur Gabriel Péri.

Tout est parti du vol du téléphone d'un Lyonnais durant une nuit. La victime donne alors la description des quatre auteurs. Dans la nuit du 11 au 12 février, les policiers mettent en place une surveillance aux abords de la place Gabriel Péri et constatent que les quatre personnes dont ils ont le signalement sont en train de revendre des téléphones sur le secteur. Un cinquième individu les accompagne.

Trois hommes et deux jeunes filles sont alors interpellé vers 1h30. Les policiers découvrent cinq téléphones volés, dont le premier du Lyonnais qui a permis à l'enquête d'avancer. Ils trouvent aussi deux cartes bancaires dérobées sous la menace, ainsi que 655 euros cachés dans les sous-vêtements de l'une des suspectes. L'enquête permet également de constater que tous ces objets ont été volés par cette équipe durant la même nuit dans les 2 et 7e arrondissement.

Grâce à un rapprochement, un sixième individu qui aurait participé aux vols a été arrêté à son domicile dans le 6e arrondissement. Cinq suspects, âgés de 15, 16, 17 et 18 ans, sont tous déjà connus par la justice et demeurent à Dardilly, Vénissieux et Lyon 7e. Ils ont reconnu leur présence lors des vols en essayant de minimiser leur rôle. Néanmoins, des victimes ont pu reconnaître trois des mineurs impliqués lors des agressions.

Enfin, le receleur, un Lyonnais de 33 ans, a reconnu avoir acheté les téléphones tout en sachant qu'ils étaient volés, il sera convoqué devant la justice en septembre.