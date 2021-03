Lyon : une école totalement fermée à cause du Covid-19

En raison de cas de Covid-19, l'école maternelle et élémentaire Combe-Blanche située dans le 8e arrondissement de Lyon est totalement fermée depuis ce vendredi matin.

Guy Charlot, directeur académique des services de l’Éducation nationale dans le Rhône, a annoncé ce vendredi lors d'une conférence de presse la fermeture totale depuis ce matin de l'école maternelle et élémentaire Combe-Blanche située dans le 8e arrondissement de Lyon à cause de cas de Covid-19 au sein des établissements. Comme nous l'écrivions ce midi, dans le Rhône, 2 écoles et 1 collège sont notamment fermés, en raison du covid-19. Dans l'académie de Lyon, 177 classes sont fermées ce vendredi contre “seulement” 72 la semaine passée.