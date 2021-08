Lyon : une dernière semaine d’août sous le signe du soleil

Après un week-end marqué par de fortes chaleurs et quelques orages, la dernière semaine du mois d’août sera belle et ensoleillée à Lyon. Les températures resteront douces, le mercure ne devrait pas dépasser les 27°c, et les Lyonnais et Lyonnaises seront épargnés par la pluie.

À l’instar de la semaine passée, les derniers jours du mois d’août devraient être relativement doux. Ce lundi 23 août, les fortes chaleurs du week-end et les quelques orages qui ont perturbé la nuit lyonnaise, samedi, ont laissé place à une journée ensoleillée et des températures plus fraîches.

Aujourd’hui, le mercure ne devrait pas monter au-dessus des 26°c entre Rhône et Saône, alors que le vent a fait son apparition dans les rues de la métropole. Des rafales comprises entre 40 et 45 km/h sont attendues dans l’après-midi et la soirée, elles pourraient continuer de balayer la ville jusqu’à mardi, selon Météo France.

Pas de pluie avant dimanche

De manière générale, la semaine devrait être à l’image de ce 23 août avec du soleil et des températures plus clémentes. Le thermomètre ne devrait ainsi pas dépasser les 27°c, jeudi, et les Lyonnais et Lyonnaises seront épargnés par la pluie, au moins jusqu’à dimanche. En revanche, les minimales vont continuer de baisser alors que le mois de septembre approche, le matin il pourra ainsi faire jusqu’à 12 degrés ce week-end.

