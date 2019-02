Lyon : une course d'orientation... avec des zombies dans un fort

Le 3 et 4 mai une invasion de zombies aura lieu au Fort de Vancia à Rilleux la Pape. Zomb’in the dark, c’est une course d’orientation au milieu des morts-vivants.

Après une première édition en 2018, Zomb’in the dark est de retour sur la métropole de Lyon. C’est une course d’orientation de nuit, avec des zombies ! Le but est de trouver un maximum de balises en un minimum de temps. Tout l’intérêt de ce concept repose sur la horde de zombies qui sera aux trousses des participants, cherchant à attraper "leurs bandes de vie".

Le prochain rendez-vous aura lieu le 3 et 4 mai à Rillieux- la-Pape. Afin de rendre cette expérience plus réaliste, les morts-vivants pourchasseront les 500 survivants dans le fort de Vancia.

Les inscriptions ouvriront le 1er mars. Il faut compter 35€ par personne, hors frais de billetterie. Lors de la dernière session en 2018, les 500 places disponibles étaient parties en moins de 20 minutes. Il est également impératif de signer une décharge de responsabilité avant de participer à la course.