Lyon : une convention locale à Lyon de lutte contre les actes homophobes ?

De nombreuses agressions à caractère homophobe ont eu lieu à Lyon et dans la Métropole de Lyon ces derniers mois. La Préfecture et les politiques veulent agir. Vendredi, une réunion suite à la recrudescence des violences à caractère LGBTphobes s’est tenue en préfecture. Avec notamment le Préfet, le maire de Lyon, le président de la Métropole de Lyon et diverses associations.

"Je souhaite que des mesures concrètes émergent. C’est pourquoi j’ai proposé aux partenaires la mise en place d’une Convention locale de lutte contre les violences LGBTphobes, qui serait signée par l’État, les collectivités locales et le réseau associatif avant la fin du mois de janvier 2020. Celle-ci définirait un ensemble d’actions, d’indicateurs, de moyens ainsi qu’une méthode qui nous obligerait tous, avec une évaluation annuelle pour adapter le dispositif", a notamment expliqué le préfet de région, Pascal Mailhos.

Mieux accueillir les victimes

Les autorités veulent également travailler sur la sécurité, faciliter les échanges entre services de police et associations et mieux accueillir les victimes pour faciliter le dépôt de plainte.

Fin septembre, deux hommes avaient été agressés quai de la Pécherie. Puis début octobre, trois personnes avaient été victimes d’une agression à caractère homophobe à la sortie d’une boîte de nuit dans le sixième arrondissement.