A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le mardi 8 mars, plusieurs conférences sont organisées par la Métropole de Lyon. Dont une ce vendredi "Femmes et santé : une histoire d'inégalité".

La conférence est organisée en partenariat avec le magazine Femmes ici et ailleurs.

"En matière de santé, hommes et femmes ne sont pas logés à la même enseigne. Et si les différences biologiques expliquent une partie des

inégalités que l’on peut observer, il y a beaucoup d’autres causes. L’une des principales est le poids des représentations sociales liées au genre féminin ou masculin, qui jouent sur l’attitude des patients, du corps médical et des chercheurs. Une autre cause importante de ces

inégalités vient des formations médicales, qui reproduisent les inégalités en matière de santé", explique la Métropole de Lyon.

L'historienne Muriel Salle, maîtresse de conférences et coresponsable de la mission égalités à l’Institut d’études politiques de Lyon, sera notamment présente à cette conférence.

Vendredi 4 mars, 18h30, Hôtel de Métropole de Lyon, 20 rue du Lac (Lyon 3e).