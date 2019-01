Lyon : une chaîne humaine de 5000 personnes contre la pollution

Alors que la Zone de Faibles Émissions (ZFE) va être votée par la métropole de Lyon ce lundi, 5000 personnes ont manifesté hier à Lyon pour le climat.

Après la marée humaine, la chaîne. La marche pour le climat a changé de mode d'action ce dimanche 27 janvier. Plus de 5000 personnes ont formé une grande chaîne humaine pour en finir avec la pollution de l’air. Une farandole de 4km qui a entouré la presqu'île de la place des Terreaux à la place Bellecour. Ce mouvement a été accompagné de graffs au sol et l'on pouvait lire sur la banderole en tête : “Lyon suffoque, on veut respirer ! » Un message qui a aussi été inscrit sur la façade du Grand Lyon.

Cette chaîne humaine a eu lieu alors que la métropole va voter ce lundi une délibération sur la création de la Zone de Faibles Émissions (ZFE). Une zone qui prévoit l'exclusion de certains véhicules utilitaires trop polluants même si dans les faits des dérogations seront possibles. Pour Maxime Forest, d’Alternatiba Rhône : “Cette Zone à Faibles Émissions est un tout petit pas vers la réduction de la pollution de l’air. Elle manque d’ambition et n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Depuis début septembre, première marche climat, nous demandons que soit élargie cette zone aux véhicules particuliers et une accélération du développement des alternatives. Nous n’avons pas été entendus. Après la mobilisation d’aujourd’hui nous demandons des décisions rapides de la Métropole.” Pour le moment aucune exclusion des véhicules particuliers n'est envisagée.