Lyon : une bande armée de voleurs sévissait sur le réseau TCL

Les policiers viennent d'arrêter plusieurs membres d'une bande qui sévissait armée sur le réseau TCL et autour de la gare de la Part-Dieu.

Durant le printemps 2020, les policiers remarquent une augmentation des faits de vols commis sous la menace d'armes (arme blanche et arme de poing) ou accompagnés de violences, dans les transports en commun de Lyon. Ces faits étaient notamment commis autour de la gare de Lyon Part-Dieu et sur la ligne A du métro.

Grâce à plusieurs plaintes de victimes, les enquêteurs ont pu recouper des faits et approfondir leur investigation avec les caméras de vidéos protections. Il est alors apparu que plus d'une dizaine de vols semblaient avoir été commis par le même groupe de plusieurs jeunes hommes, "agissant de concert en phénomène de bande".

Ces derniers repéraient parfois leurs victimes aux distributeurs, ou dans les stations de transport en commun et les forçaient à retirer de l'argent. Ils les dépouillaient également de leurs effets personnels (portable, portefeuille, bijoux...).

"L'enquête permettait d'identifier ces jeunes hommes et de les localiser. Six mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été interpellés ce mardi à l'aube par la Sûreté Départementale. Ils habitent l'agglomération lyonnaise et sont tous défavorablement connus", précise la police.

Ils ont reconnu les faits tout en les minimisant et seront présentés au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.