Lyon : une Audi abandonnée et deux jeunes femmes gravement blessées

Le conducteur et son passager à l'origine de l'accident survenu cette nuit sur le carrefour entre l'avenue Foch et la rue Duquesne se seraient enfuis à bord d'une autre voiture, laissant trois jeunes de 21, 22 et 25 ans blessés dans leur véhicule.

Vers 4 heures ce dimanche matin, les trois jeunes percutés par une Audi au carrefour de l'avenue Foch et de la rue Duquesne sont restés seuls. Les secours, arrivés rapidement sur place, les ont pris en charge. Alerté par l'accident, Eric Moreno, qui a perdu sa fille à cause d'un chauffard ivre dans ce même quartier deux ans plus tôt, s'est rendu sur les lieux. "La Citroën C1 dans laquelle étaient les trois jeunes était contre le trottoir à l'angle Foch-Dusquesne et 100 mètres plus loin, l'Audi qui les a percutés était explosé" retrace celui qui s'implique aujourd'hui dans le collectif "Et 6 c'était vous". Parmi les victimes de l'accident, âgées de 21, 22 et 25 ans, deux jeunes femmes étaient inconscientes. En fin de matinée, leur pronostic vital était encore engagé.

"Délinquance routière"

"Selon des témoins que j'ai vus sur place, le conducteur a grillé deux feux rouges. Vu l'état du véhicule, il roulait vite, au-delà de 100 km/h" ajoute-t-il. Toujours selon les témoins sur place, le conducteur serait sorti, aurait rapidement demandé "s'il y avait des morts", avant de prendre la fuite avec son passager à bord d'un second véhicule qui suivait l'Audi. "Nous avons affaire à une délinquance routière profonde, qui n'a rien à faire de nos règles. Il ne sert à rien de mettre des feux rouges face à des gens qui, de toute façon, ne s'y arrêtent pas. Il faut réfléchir à comment amener ce type de profil à arrêter de faire toujours plus de victimes" alerte Eric Moreno. Au commissariat de police du 3e et 6e arrondissement, l'enquête est en cours pour retrouver les conducteurs et les passagers des deux véhicules mis en cause.