Lyon : un voleur de carte bleue retrouvé grâce à son trajet en VTC

A Lyon, un cambrioleur a pu être retrouvé grâce aux données qu'il avait laissées lors d'un trajet en VTC.

Le 23 avril, un individu cambriole un cabinet d'orthophonie dans le 7e arrondissement de Lyon. Il est passé par la fenêtre et a dérobé la carte bancaire de la victime. Plus tard, il effectue avec des achats et paye un trajet en VTC en laissant son numéro de téléphone personnel. Grâce à l'identification de la ligne téléphonique qui a permis de réserver le trajet, les policiers ont réussi à identifier l'individu et parvenir à le localiser sur les lieux du cambriolage le jour où il a été commis. Le suspect est un mineur de 16 ans, déjà connu pour un antécédent judiciaire. Il a reconnu les faits et fera l'objet d'une composition pénale début 2020.