Lyon : un voleur à la roulotte arrêté en flagrant délit

Le jeune homme âgé de 26 ans va être présenté au parquet ce lundi pour avoir volé des objets dans une voiture en stationnement dans le 2e arrondissement.

Ce samedi 6 juin à 14h25, un Vénissian de 26 ans (32 faits au casier) était interpellé en flagrant délit alors qu’il venait de fracturer un véhicule rue du bélier (Lyon 2e). Il avait été vu en train de quitter en vélo le lieu de son larcin et était interpellé par une patrouille à proximité. La victime et un témoin du vol l'ont formellement identifié. Le suspect a reconnu les faits et indiqué avoir caché les objets dérobés dans une poubelle à proximité. Ils y étaient découverts et restitués à la victime. Le jeune homme va être présenté au parquet ce lundi en vue d’une comparution immédiate pour “vol à la roulotte”