Lyon : un véhicule prend feu, plusieurs lignes TCL déviées

Un véhicule a pris feu ce mercredi matin sur l'A46 perturbant plusieurs lignes de bus du réseau TCL.

Un véhicule a pris feu ce matin avant 8h sur l'A46 en direction de l'A43 après la sortie 16 Ternay/Communay. La circulation a été modifiée et ne se fait plus que sur une voie dans ce sens pour permettre l'intervention des équipes de sécurité.

Trois lignes de bus sont actuellement perturbées par cet accident. La ligne C17 est déviée direction Porte des Alpes et les arrêts de Place Wilson à Colin ne sont plus desservis. La ligne L69 est aussi touchée. Direction Manufacture les arrêts de Galline à Descartes ne sont plus desservis. Enfin, la ligne L37 est déviée en direction de Vaulx-Marcel Cachin. Les arrêts de Place Wilson à Descartes sont non desservis. La reprise de la circulation pour toutes ces lignes est estimée à 10h.