Lyon : un trafic d'héroine et cocaine démentelé dans le 3e arrondissement

Deux suspects ont été arrêté après la mise en plae d'une surveillance sur un lieu de deal.

Les enquêteurs de police ont mis en place une surveillance à la suite d’un renseignement sur un trafic de stupéfiants dans le 3e arrondissement de Lyon. Lors d’une vente, trois individus étaient interpellés. Une cliente était retrouvée en possession d’1 gramme de cocaine qu’elle venait d’acheter. Il était retrouvé sur les deux autres individus 5 grammes d’héroine, 318 grammes de cocaine et 700 euros. Les perquisitions menées par les effectifs du service enquêteur permettaient la découverte de plus de 2 kilogrammes d’héroïne, d’une centaine de grammes de cocaïne, d’environ 1 500€ et de produits de coupe.

Les auditions des clients ont permis d’établir que le trafic était en place depuis plusieurs mois. En garde à vue, les deux mis en cause ont reconnu les faits. La cliente était laissée libre avec une ordonnance pénale le 25/ juin. Les deux principaux suspect ont eux été écroués en attente de comparution le 22 mars prochain.