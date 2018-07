Lyon : un supporter blessé par un tir de flashball dimanche soir

Dimanche dernier, après le match de Coupe du monde, un supporter de 17 ans a perdu son œil gauche des suites d'un tir de flashball. Une enquête a été ouverte par la police des polices pour éclaircir le sujet.

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a ouvert une enquête sur un tir de flashball qui aurait grièvement blessé Joachim au visage, selon France 3. Le jeune homme âgé de 17 ans a pu témoigner sur son lit d'hôpital, bien qu'encore choqué par ce qu'il s'est passé. Il a reconnu avoir lancé quelques projectiles sur les forces de l'ordre et aurait été repéré par sa grande taille. Après le match, les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes et cela a créé un mouvement de foule. Joachim, au milieu de la place Bellecour, a aidé une maman avec une poussette en détresse avant de se retourner et de recevoir un projectile dans son œil gauche. L'orbite éclatée, Joachim a perdu l'usage de son œil et devra attendre un spécialiste de la reconstruction faciale pour se faire opérer. Son avocat Me Tallent a porté plainte contre X et cherche des témoignages et vidéos pour reconstituer la scène.