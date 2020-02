Lyon : un samedi chargé sur les routes de montagne

Le trafic s'annonce chargé toute la journée sur les routes de la région notamment entre Lyon et Chambéry, dans les deux sens.

Bison futé a vu juste en prévoyant une circulation difficile avec des routes classées orange ce samedi. Le trafic est actuellement chargé en direction des pistes ce samedi selon APRR.

Dans le sens des départs, une première zone difficile avec une vingtaine de kilomètres de bouchons sur la A43 après la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier et le secteur de Bourgoin-Jallieu où se fait la jonction avec l'autoroute direction Grenoble. Des bouchons en direction de Chambéry, également, sont à prévoir notamment au passage du tunnel de Dullin et du tunnel de l'Epine. La traversée de Chambéry s'effectue dans un trafic soutenu. A la sortie de Chambéry, 2km de ralentissement à hauteur de la barrière de Chignin.

Les vacanciers de retour d'une semaine de vacances aux ski en direction de Lyon devront affronter des bouchons. Dans le sens des retours, entre Albertville et Lyon de nombreux bouchons sont également à prévoir. Il faudra compter en moyenne 20 à 30 minutes de plus qu'en temps normal pour effectuer le trajet entre Lyon et Chambéry dans les deux sens de circulation.