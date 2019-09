Lyon : un risque allergique très élevé ce week-end

Si la qualité de l'air sera au beau fixe ce week-end des 7 et 8 septembre à Lyon, l'atmosphère sera chargée de pollen. Le réseau national de surveillance aérobiologique annonce un risque très élevé sur Lyon et alentour à cause de la forte concentration de l'air en pollen d'ambroisie.

Malgré une qualité de l'air dans le vert, le risque allergique est très élevé en ce début du mois de septembre sur Lyon et la vallée du Rhône. Le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) tire à nouveau la sonnette d'alarme concernant l'ambroisie : "Le risque d’allergie sera très élevé dans le Rhône, le nord Isère, l’Ardèche, la Drôme et la Nièvre. Il sera élevé dans l’Ain, la Saône et Loire, le Gard et le Vaucluse." Car si les températures basses ne seront pas au goût de la plante, le vent favorisera la dispersion de son pollen. Le RNSA met en garde les personnes allergiques, particulièrement les vendangeurs.

Le RNSA en profite aussi pour rappeler quelques réflexes à adopter pour se protéger au mieux du risque allergiques :

En cas d'allergie voici les gestes à adopter pour diminuer l'exposition aux #pollens , #prévention

(N'hésitez pas à aller chez un médecin en cas d'aggravation de vos symptômes ! ) pic.twitter.com/yl5BsEegqq — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) April 16, 2018

Pour rappel, il existe une plateforme pour signaler les plants d'ambroisie ici.