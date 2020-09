Lyon : un radar de la région dans le top 10 du plus grand nombre de flashs en France

Un radar de l'Autoroute A40 entre Chamonix et Mâcon fait partie du top 10 de ceux qui ont constaté le plus d'infraction en France en 2019.

Selon les statistiques de la sécurité routière, publiées par Ouest France, un radar situé sur l'autoroute A40 entre Chamonix et Mâcon fait partie du top 10 des radars qui ont le plus flashé en France en 2019. L'appareil de mesure a flashé 106 257 fois durant l'année. Le 6e chiffre le plus élevé de France. C'est un radar entre Nice et Colmar sur l’A8 qui détient la palme du plus grand nombre d'infractions constatées. Il s’est déclenché 205 510 fois durant l'année. L'abaissement de la vitesse de 110 à 90 km/h ne serait pas étranger à cette augmentation du nombre de flashs.

En tout, en 2019, 12 164 480 excès de vitesse ont été constatés en France. Un chiffre en forte baisse par rapport à l’année 2018 (-10,9 %).