Lyon : un policier en civil sort son arme dans le métro pour se défendre d’une agression

À la station Monplaisir-Lumière, sur la ligne D du métro, un policier agressé par trois jeunes armés d’un couteau a sorti son arme pour se défendre le 12 janvier. Le principal suspect a été condamné.

Dans la ligne D du métro, le 12 janvier, un policier en civil a estimé qu’un jeune homme serrait trop sa sœur, jeune maman. Le ton entre les deux hommes est rapidement monté et le jeune, avec deux autres amis, s’en est pris au policier. D’après Le Progrès, plusieurs coups ont été portés, et le principal suspect a sorti un couteau. C’est à ce moment que le policier a sorti son arme et son brassard professionnel pour s’identifier.

Le suspect, un Tunisien âgé de tout juste 18 ans est bien connu de la justice. En France depuis quatre ans, il était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire depuis sa majorité. Il a été condamné lundi 18 janvier à 18 mois de prison et une interdiction de port d’arme et du territoire français.