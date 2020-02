Lyon : un périmètre d'interdiction de manifester mercredi et jeudi

La préfecture du Rhône a annoncé la mise en place d'un périmètre d'interdiction de manifester le mercredi 5 et le jeudi 6 février de 08h à 22h. La rue de la Barre est concernée.

Comme souvent désormais depuis un an, la préfecture du Rhône va mettre en place un périmètre d'interdiction de manifester à Lyon. Ainsi, le mercredi 5 et le jeudi 6 février de 08h à 22h il sera interdit de manifester dans le périmètre suivant : rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint-Antoine, quai des Célestins, quai Tilsitt, rue Antoine de Saint-Exupéry, chaussée Sud Bellecour, rue Victor Hugo, place Antonin Poncet, quai Gailleton, quai Jules Courmont et le quai Jean Moulin. Les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint-Antoine, des Célestins, Tilsitt, Gailleton, Jean Moulin, ainsi que les places Bellecour et Antonin Poncet sont exclus de ce périmètre.

La rue de la Barre et une partie du quai Jules Courmont y sont incluses et ne peuvent donc pas être empruntées par les manifestants sous peine de verbalisation.