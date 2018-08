Lyon : un nouvel atelier pour réparer son vélo soi-même

L'association Etablicyclette a récemment ouvert un atelier de réparation de vélos sur Lyon. Celui-ci propose des services inédits.

Promouvoir l'auto-réparation des vélos et offrir ses propres services. C'est le défi que s'est lancé Guillaume, responsable de l'association Etablicyclette, qui vient d'ouvrir son atelier à Lyon. Jusqu'à maintenant, les différents ateliers de vélos de la ville disposaient des services de réparation ou des services d'auto-réparation. Le président d'Etablicyclette a décidé de combiner les deux concepts. Ainsi, s'il propose ses propres compétences pour réparer des vélos, ses clients peuvent aussi venir dans son local pour entretenir leurs 2 roues eux-mêmes.

Tout un matériel à disposition

Etablicyclette offre ses services en échange d'une adhésion à l'association, avec un tarif à l'année. Le tarif normal s'élève à 45€ et le tarif réduit, pour les étudiants et les personnes en recherche d'emploi, à 25€. Les adhérents bénéficient ensuite du matériel de l'atelier pour entretenir leurs vélos. Tout l'outillage nécessaire est à disposition. Par contre, si les adhérents ont besoin de la main-d'oeuvre de Guillaume pour réparer leur bicycle, ils doivent s'acquitter de tarifs supplémentaires, qui varient selon la manoeuvre nécessaire et auxquels s'ajoutent les prix d'éventuelles pièces de vélos à racheter.

"Apprendre à faire soi-même"

L'association a mis en place cet atelier essentiellement pour inciter ses adhérents à réparer par eux-mêmes, sans leur transmettre pour autant un apprentissage. "Les gens viennent majoritairement avec un seul souci technique sur leur vélo. Je leur indique juste la manoeuvre à exécuter et ensuite je les laisse se débrouiller", explique le responsable d'Etablicyclette. "Le but, c'est avant tout d'apprendre à faire soi-même. Je ne fais pas le boulot à leur place. Par contre, si ma main-d'oeuvre est nécessaire pour entretenir ou réparer les vélos de mes clients, il est normal que le tarif change", ajoute-t-il.

Pour l'instant, Etablicyclette a déjà convaincu 12 adhérents. Un bon début pour une activité qui a débuté la semaine dernière. "On vise 350 adhésions d'ici la fin de l'année, et 1000 pour août 2019", espère Guillaume, ambitieux. Le président de l'association se montre pleinement satisfait de son nouvel atelier. "Je partage ma passion et mon savoir-faire. Dans la catégorie "boulot idéal" j'ai coché la bonne case", se réjouit-il.

Infos pratiques :

Etablicyclette, 57 Rue Pierre Corneille, 69006 Lyon

Horaires : le mardi et jeudi de 14h à 19h30, le mercredi et vendredi de 10h à 19h30, et le samedi de 10h à 17h