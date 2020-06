Lyon : un nouveau directeur général aux HCL

Raymond Le Moign va succéder à Catherine Geindre à la tête des Hospices Civils de Lyon.

Les Hospices Civils de Lyon ont annoncé ce mardi la nomination d'un nouveau directeur général en la personne de Raymond Le Moign. Directeur de cabinet du ministre des Solidarités et de santé depuis janvier 2018. À 52 ans, il a pris ses fonctions aujourd'hui à la tête du deuxième CHU de France à la place de Catherine Geindre qui va rejoindre la Haute autorité de santé.

Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP Aix-en-Provence), de l’École nationale de santé publique de Rennes (EHSEP), il avait débuté une carrière hospitalière au sein du centre hospitalier régional d’Orléans et du CHU de Nantes, avant d’être directeur d’hôpital détaché au Centre de lutte contre le cancer Nantes-Atlantique et à la Haute autorité de santé (HAS), puis de prendre la direction générale du CHU de Toulouse.

“Je retrouve les hospitaliers en proximité, à un moment inédit de leur histoire. La communauté HCL a démontré solidarité, inventivité et adaptabilité pendant la crise épidémique que nous venons de traverser ; autant de qualités inestimables pour relever les défis qui attendent encore l’hôpital public dans la période qui s’ouvre”, a-t-il déclaré dans un communiqué adressé aux salariés des HCL.