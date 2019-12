Lyon : un nouveau blocage de la raffinerie de Feyzin se profile

Une assemblée générale de la CGT va être organisée ce jeudi midi à Feyzin par la CGT dans l'optique de rejoindre le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Le syndicat FO envisage lui le blocage des expéditions à partir de lundi.

Après des blocages en novembre, la raffinerie de Feyzin pourrait bien être confrontée à de nouvelles actions à partir de ce jeudi près de Lyon. Un rassemblement va avoir lieu autour d'un barbecue à partir de 11h30 sur le pont de la raffinerie. Une assemblée générale concernant toutes les branches de la raffinerie y sera organisée pour rejoindre le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Reste à savoir si la CGT va réussir à regrouper avec elle les autres syndicats, en froid depuis la dernière mobilisation.

Selon nos informations, le syndicat FO assure “qu’il va se passer quelque chose pour rejoindre la mobilisation”. Force Ouvirère pourrait organiser de son côté une action d'arrêt des expéditions très prochainement.

Vers une pénurie ?

En France, la CGT a déjà annoncé l'arrêt de production sur les sites de Lavéra dans les Bouches-du-Rhôn et de Grandpuits en Seine-et-Marne. Ces blocages ont rapidement fait réagir le ministère de la Transition écologique et solidaire qui a assuré dans un communiqué que “toutes les raffineries de France métropolitaine continuent à produire, et six raffineries sur sept assurent leurs expéditions normalement”. Le Gouvernement se veut rassurant pour éviter la pénurie, plus souvent du au comportement des utilisateurs qui se précipitent dans les stations services qui par l'absence totale de stock de carburant.