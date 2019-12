Lyon : un lycéen blessé par un tir de LBD, le lycée Ampère bloqué ce lundi

Un lycéen de 15 ans a été blessé au visage vendredi matin devant le lycée Ampère-Saxe dans le 3e arrondissement de Lyon. Par un tir de LBD. Ce lundi matin, les deux antennes du lycée Ampère de Lyon, Ampère-Saxe et Ampère-Bourse, sont bloquées.

Les deux lycées Ampère de Lyon, Ampère-Saxe (3e arrondissement) et Ampère-Bourse (1er arrondissement) sont bloqués ce lundi matin. Des lycéens, parents d’élèves et professeurs du lycées sont rassemblés devant les deux lycées après que vendredi matin, un lycéen de 15 ans du lycée Ampère-Saxe ait été touché au visage par un tir de LBD. Lycéens, parents et professeurs sont très émus.

Le lycéen de 15 ans ne participait pas à la manifestation. Il n’était pas visé. Il a été touché à la joue par un tir réalisé sans sommation alors que des policiers étaient visés par des tirs de projectiles à proximité du lycée Ampère-Saxe vendredi matin. Le Parquet de Lyon a confirmé que le lycéen a été blessé au visage. Une enquête a été confiée à l’IGPN (l’inspection générale de la police nationale).