Lyon : un immeuble évacué en Presqu'île après l’effondrement d'un plancher

Une trentaine de personnes ont été évacuées ce mercredi après l'effondrement d'un parquet dans un immeuble situé rue de la République à Lyon.

Un immeuble situé rue de la République, comprenant des habitations et des logements a été évacué ce mercredi midi après l'effondrement d'un plancher de 20 m2 au rez-de-chaussée dans un local commercial en travaux. Les pompiers sont en intervention depuis 11h30 dans cet immeuble haussmannien. Une trentaine de personnes ont été évacuées et il n'y a aucun blessé. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans le secteur et des bus ont été détournés. Les lignes C3, C13, C14, 19 et S12 ont été détournées.