Lyon : un homme meurt dans l'explosion de son appartement

Un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé inerte ce matin dans son appartement du 3e arrondissement où une explosion a eu lieu.

Le corps d'un homme a été découvert dans un appartement où ont eu lieu une explosion et un incendie ce lundi matin dans le 3e arrondissement de Lyon, rapporte Le Progrès. Cette explosion a eu lieu ce lundi matin vers 7h15 rue Julien-Duvivier dans un appartement du 1er étage. Les pompiers ont réussi à maîtriser le feu et découvert le corps inanimé de la victime, expliquent nos confrères. On ne sait pas encore pourquoi cette explosion a eu lieu. Une enquête a été ouverte.