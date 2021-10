Lyon : un habitant échappe à un incendie d’appartement en s'enfuyant par sa fenêtre

Aux environs de midi, ce jeudi 14 octobre, un important panache de fumée blanche s’étendait au-dessus du 3e arrondissement de Lyon, causé par l’incendie d’un appartement rue Paul-Bert. Un habitant de l’immeuble a réussi à échapper aux flammes en passant par la fenêtre, avant d’être secouru par un voisin.

Il était tout juste midi lorsque les sapeurs-pompiers du Rhône ont été dépêchés rue Paul-Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon, en raison d’un incendie dans un immeuble. D’abord cantonnées à un appartement du 5e étage, les flammes auraient ensuite touché la toiture, générant un très important panache de fumée blanche visible au-dessus du quartier.

Au total, une quarantaine de soldats du feu et près de vingt véhicules étaient encore sur place aux environs de 14 heures pour tenter de circonscrire l’incendie. Selon les secouristes, tous les habitants de l’immeuble ont pu être évacués et ils ne déploraient, en début d’après-midi, aucune victime.

Suspendu dans le vide

En revanche, l’un des occupants de l’appartement en flamme s’est fait une très grosse frayeur. Dans une vidéo partagée par nos confrères de France 3, on peut ainsi voir un homme s’accrocher à la balustrade de sa fenêtre avant de saisir la main tendue d’un voisin penché à sa fenêtre et de sauter dans le vide pour rejoindre l’appartement voisin du sien. Une opération de secours amateur, mais spectaculaire et qui s’est fort heureusement bien terminée.

#Lyon un spectaculaire sauvetage dans le quartier Saxe-Gambetta lors d'un #incendie qui a éclaté rue Paul Bert. C'est un passant qui a filmé toute la scène (vidéo de M.Sidi Mohamed Bendjebbour) pic.twitter.com/wpITBF1BbY — France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) October 14, 2021

Par ailleurs, l'incendie cause de fortes perturbations sur la circulation dans le secteur. La rue Paul-Bert, entre la rue Vendôme et l’avenue de Saxe, et l’avenue Maréchal-de-Saxe, entre la rue Paul-Bert et le cours Gambetta, ont dû être coupées précisent nos confrères du Progrès.