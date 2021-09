Lyon : un festival met à l'honneur la gastronomie chinoise

Du 6 au 12 septembre, le Nouvel institut franco-chinois accueille restaurants et cuisiniers à l'occasion du festival "Les baguettes magiques".

Les places sont limitées, les visiteurs vont devoir réserver pour se faire une place à la table des restaurants invités par le Nouvel institut franco-chinois. Le festival "Les Baguettes magiques" célèbre la cuisine chinoise avec six jours de festivités. Le parrain de l'édition est Philippe Bernachon, chocolatier et petit-fils de Maurice Bernachon et de Paul Bocuse. Il organise un cocktail dinatoire le 9 septembre au soir en collaboration avec le restaurant 33 Cité.

Les 6, 7, 8 et 9 septembre midi, des restaurants de la Métropole de Lyon installeront leurs cuisines dans la cour de l'institut de 12 heures à 14 heures : la Table Wei, Manto, le Bistrot Zakka et la Table de Vartan. Les menus varient entre 42 et 26 euros suivant les jours et la réservation est obligatoire.

Le samedi 11 septembre, le chef Jérémy Galvan, 1 étoile au guide Michelin, proposera un menu à 120 euros. Le festival se fermera sur un brunch le dimanche par le restaurant Ravigote, avec une journée aussi pensée pour les enfants puisqu'un tarif spécial et des ateliers ludiques sont prévus pour eux. Plus d'informations sur le site du Nouvel institut franco-chinois.