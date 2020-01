Le seconde édition du festival "à l’Ecole de l’anthropocène", organisé par l’Ecole urbaine de Lyon, a lieu toute la semaine à Lyon. Une édition sur le thème "Monde urbain et changement global : comprendre, débattre, expérimenter".

Le thème de cette 2e édition : "Monde urbain et changement global : comprendre, débattre, expérimenter". Chercheurs, enseignants, ingénieurs, architectes, étudiants, penseurs, artistes rencontreront le public au cours de cours publics, débats, conférences, ateliers, lectures, performances, expositions

Un festival dans trois lieux à Lyon

Le festival se tiendra dans trois lieux cette année : les Halles du Faubourg (Lyon 7e), le Cinéma Comoedia (Lyon 7e), et l’ancienne agence TCL de Perrache (Lyon 2e).

Les thèmes suivants seront notamment abordés : coexister dans l'anthropocène, habitat et changement climatique, l’ère du contrôle numérique, l'urbanisation et le bouleversement du système planétaire, les îlots de chaleur en ville, les politiques et poétiques énonciatives à l’heure de l’anthropocène.