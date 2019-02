Lyon : un faux-facteur vole les cartes bancaires de 37 octogénaires

Depuis août 2018, un homme de 48 ans utilise un subterfuge pour voler les cartes bleues des personnes âgées. Il a été interpellé ce vendredi à Villeurbanne.

Ce jeudi à Villeurbanne, un homme de 48 ans a été interpellé par la brigade criminelle de la sûreté départementale du Rhône. Depuis août, le quadragénaire extorquait de l’argent à ses victimes toutes âgées de plus de 80 ans. Vêtu d’une tenue de La Poste, le voleur se faisait passer pour un faux livreur. Avec un terminal de carte bancaire factice, il demandait à ses victimes de saisir leur code. Prétextant que la machine était défectueuse, il s’échappait et profitait d’avoir la carte pour retirer des sous, et effectuer divers achats dans des bureaux de tabac. Au total, depuis août 2018, 37 personnes ont été victimes du faux facteur, dont le montant des vols atteint les 14 000 euros selon Le Parisien.

C’est au cours de l’été que la police a été informée qu’un mystérieux voleur s’en prenait aux personnes âgées, lorsque les commissariats ont vu affluer un nombre important de victimes, qui racontaient toutes la même histoire. C’est grâce aux images de vidéosurveillance d’une maison de retraite qu’il a été identifié. Connu des services de police pour des faits similaires, l’homme a été surveillé par la brigade criminelle de la sûreté départementale du Rhône. Elle a utilisé le bornage de son téléphone pour confirmer la présence du voleur sur les 37 lieux où ont été commis ses méfaits. Interpellé ce jeudi à Villeurbanne, il a été mis en examen ce vendredi au palais de justice de Lyon pour vol avec ruse. Il a avoué avoir utilisé la tenue de son fils, qui a travaillé à La Poste.