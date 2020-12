Lyon : un échange solidaire de lumignons entre les écoles et les EHPAD

Des écoles du 8e arrondissement ainsi que des EHPAD vont participer à un échange de lumignons.

A l'initiative de la mairie du 8e arrondissement de Lyon, dix écoles du 8e ainsi que quatre EHPAD et deux autres résidences séniors (Le Carré Sésame et la Fondation Richard) vont participer à un échange de lumignons fait maison rapporte le site officielle de Lyon. Un geste pour "célébrer le lien social et réinventer des nouvelles façons de vivre ensemble."

Les 1680 élèves des différentes écoles vont orner différents supports comme des pots ou encore des bocaux selon leur imagination. Même scénario artistique chez nos ainés. Une fois le travail terminé, chaque école échangera ses créations avec un établissement partenaire. Le 8 décembre les lumignons viendront briller sous les fenêtres des écoles et des résidences des séniors. Le 9e et le 3e arrondissement feront la même chose.