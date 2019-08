Lyon : un éboulement perturbe la ligne entre Lyon et Le Puy-en-Velay

Un éboulement a coupé la ligne Lyon/Saint-Étienne/Firminy/ Le Puy-en-Velay le 6 août dernier. Depuis, le trafic TER est coupé sur une partie de cet axe.

Depuis la nuit du 6 août, le trafic de trains est interrompu entre Firminy et Le Puy-en-Velay sur la ligne en provenance de Lyon. En cause, un éboulement sur les voies survenues à Aurec-sur-Loire. Une expertise technique devrait avoir lieu avant que la SNCF puisse donner une date de retour à la normale. Durant le temps des travaux, des bus vont circuler entre Firminy et Le Puy-en-Velay. Pour les voyageurs qui viennent de Lyon via la ligne Lyon-Saint-Etienne, les nouveaux horaires sont disponibles sur le site de la SNCF (ici). À noter, les TER continuent de circuler entre ces deux dernières villes.