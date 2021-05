Lyon : un dispositif mis en place pour donner de l’air aux chefs d’entreprises en difficulté 

Les chefs d’entreprises de la région lyonnaise, qui rencontrent des difficultés, pourront bientôt profiter d’une cellule d’accompagnement grâce au dispositif Bol d’Air.

Ces dernières semaines, plusieurs acteurs économiques de la région lyonnaise (Tribunal de Commerce de Lyon, Préfecture du Rhône, CCI Lyon Métropole St-Etienne Roanne, Ordre des Experts-Comptables Aura ou encore le Barreau de Lyon) se sont associés afin de mettre sur pieds un système d’accompagnement aux chefs d’entreprises en difficulté.

En cette période de crise, le dispositif Bol d’Air, qui entrera en vigueur le 20 mai, doit permettre à ces entrepreneurs de bénéficier de consultations "individuelles, gratuites et confidentielles", menées par l’association Second Souffle Lyon. Selon leurs besoins, ils pourront ensuite échanger avec des spécialistes de différentes institutions (avocat, experts-comptables, membres du tribunal de commerce, Medef, etc.) et ainsi déterminer s’ils souhaitent bénéficier d’un suivi plus approfondi.

Une permanence aura lieu tous les troisièmes jeudis du mois, de 14 à 18 heures, dans les locaux de l’Ordre des Experts-Comptables dans le 6e arrondissement de Lyon. Les dirigeants souhaitant bénéficier du dispositif devront, au préalable, prendre rendez-vous grâce au numéro gratuit suivant : 08 05 29 57 77.