Lyon : un député du Rhône veut des masques gratuits pour les plus pauvres

Jean-Luc Fugit souhaite que l'État prenne en charge le coût des masques pour les ménages les plus modestes.

Le député du Rhône Jean-Luc Fugit, qui s'était prononcé en faveur du port du masque obligatoire dans les lieux publics, demande désormais la prise en charge pas l'État “du coût des masques pour les ménages les plus modestes comme il le fait déjà pour nos concitoyens porteurs de fragilités de santé.” “Il serait dangereux et inefficace que certains de nos concitoyens ne puissent pas porter ou renouveler régulièrement leurs masques. C’est un double enjeu de santé publique et de justice sociale”, a-t-il ajouté.