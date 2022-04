Lyon : un concert caritatif en soutien aux étudiants ukrainiens et russes du conservatoire

À 20 heures ce mercredi 6 avril, un concert caritatif en soutien aux étudiants russes et ukrainiens du conservatoire de Lyon sera organisé dans les salons de l'hôtel de ville.

Alors que les bombes pleuvent toujours sur l'est de l'Ukraine plus d'un mois après le début de l'invasion russe, un concert caritatif en soutien aux étudiants ukrainiens et russes du conservatoire de Lyon sera organisé ce mercredi 6 avril dans les salons de l'hôtel de ville de Lyon. Organisé par le conservatoire en partenariat avec la société philharmonique de Lyon, ce concert sera le troisième d'une série débutée le 29 mars.

Le conservatoire de Lyon accueille dans ses rangs de nombreux étudiants étrangers. Parmi eux, il y a cinq élèves russes et ukrainiens, qui ont vu leur quotidien bouleversé par cette guerre. "Ils se retrouvent désormais avec des ressources financières limitées pouvant avoir des effets négatifs sur la poursuite de leurs études et de leur carrière", explique le conservatoire dans un communiqué.

"Ces événements caritatifs ont pour objectif de les aider à subvenir à leurs besoins essentiels et les accompagner à poursuivre leur parcours de futurs musiciens professionnels", ajoute la direction du conservatoire.

Le concert qui se tiendra à l’hôtel de ville sera donné par « L’Artisanat Furieux », ensemble de saxophones du conservatoire de Lyon dirigé par le saxophoniste Jean-Denis Michat, avec la participation de Nikita et Danylo, deux des étudiants directement touchés par ce conflit.