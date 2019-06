Lyon : un centre d’accueil mobile de réfugiés va ouvrir prochainement

L'association Habitat et Humanisme va ouvrir prochainement un nouveau centre d’accueil des réfugiés dans le 7e arrondissement de Lyon.

Habitat et Humanisme va prochainement ouvrir un centre d'accueil des réfugiés à Lyon. Le centre d'accueil de Lyon a déjà accueilli plus de 300 personnes depuis fin 2016. Un centre qui va s'installer dans le quartier de Gerland (Lyon 7e) à côté de La Commune sur un terrain mis à disposition pendant 2 ans par Bouygues Immobilier. Une friche industrielle de 2000 mètres carrés où seront implantés 25 conteneurs aménagés.

Le site pourra accueillir 80 personnes dont deux tiers de familles et un tiers d'isolés. Huit salariés d'Habitat et Humanisme travailleront sur places épaulées par 20 bénévoles. Selon l'association, “100 % des réfugiés accueillis depuis 2016 ont suivi des formations intensives d’apprentissage du français et 80 % d’entre eux ont retrouvé le chemin de l’emploi ou de la formation professionnelle”.