Lyon : un camion citerne se renverse, 700 litres d'acide sulfurique se déversent sur le cours Lafayette, ce qu'il faut savoir

Un camion citerne s'est renversé vendredi en fin de matinée sur le cours Lafayette (limite 3e et 6e arrondissements de Lyon). 700 litres d'acide sulfurique se sont déversées sur la chaussée. Trois personnes ont été légèrement blessées.

Une opération de dilution dans les égouts en cours par les pompiers du Rhône.



"Aucun risque de déversement dans la nature puisque le réseau d’égouts est tracé et confiné. Aucun risque non plus pour la station d’épuration car le produit est dilué et la station d’épuration a été de son côté prévenue de nos actions et fait le nécessaire pour neutraliser le produit à son arrivée. Mais on espère qu’il le sera déjà en grande partie", explique Philippe Bourgin, commandant des opérations de secours, dans les colonnes du Progrès.