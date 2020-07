Lyon : un cambrioleur mis en fuite par un chercheur à l'ENS

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Une trentenaire sans domicile fixe a été arrêté mardi à l'ENS à Lyon alors qu'il venait de s'introduire dans les bâtiments.

Mardi à 13h45 un SDF âgé de 30 ans a été arrêté allée d’Italie dans le 7e arrondissement de Lyon. L’homme venait de s'introduire dans les bâtiments de l’ENS. Voulant rentrer dans un bureau et après avoir ouvert une porte par effraction il était mis en fuite par un chercheur qui alertait aussitôt les agents de sécurité de l’établissement. Rapidement retrouvé par les surveillants, il était interpellé. L’exploitation des vidéos et les recherches ADN permettaient de lui imputer 7 autres faits commis antérieurement à Lyon : un autre vol par effraction, une tentative de vol, quatre vols avec dégradations et un vol simple. Il a nié les faits. Il va être présenté au parquet ce jeudi avant sa comparution immédiate.