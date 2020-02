Lyon : un blogueur sauvagement agressé, la vidéo publiée en ligne

Le blogueur Bassem Braiki a été violemment agressé par plusieurs personnes la nuit dernière à Vénissieux. Le rappeur Sadek a confirmé avoir participé à ce passage à tabac. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon.

Les images sont d'une violence rare. Le blogueur controversé Bassem Braiki, originaire de Vénissieux, a été tabassé dans la nuit de lundi à mardi près de son domicile par au moins quatre personnes selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. La victime a été frappée à coups de pieds et de poings et avec une matraque télescopique. Elle a été laissée le visage en sang sur le sol puis hospitalisé dans la région lyonnaise. Ses jours ne sont pas en danger.

L'un des agresseurs a reconnu les faits à visage découvert. Il s'agit du rappeur Sadek, qui s'est filmé dans son véhicule après l'agression, les mains couvertes de sang. Selon le journal Le Parisien, une enquête a été ouverte pour “violence avec arme et en réunion” par le parquet de Lyon.

Le week-end dernier, le rappeur originaire de la région parisienne devait venir à Saint-Priest pour un showcase. L'événement avait été annulé après des menaces de perturbations venues des réseaux sociaux. Un procédé similaire qui avait conduit à l'annulation de la venue de Booba en 2016. Au centre de cet accrochage numérique : Bassem Braiki et le rappeur Sadek.

Ce mardi matin, ce dernier s'est exprimé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram déclarant “avoir cédé comme un imbécile à la violence et à la haine”, car il n'avait pas “supporté les menaces”. Il a par ailleurs assuré qu'il assumerait son acte. Il encourt jusqu'à sept ans de prison et 100 000€ d'amende si l'ITT de la victime est inférieure ou égale à huit jours. La peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amende si l'ITT dépasse ces huit jours.