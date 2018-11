Lyon : un automobiliste renverse un cycliste de 19 ans et s'enfuit

Un appel à témoins est lancé par la brigade des accidents et des délits routiers pour tenter d'identifier le conducteur qui a renversé un cycliste de 19 ans dans la nuit de vendredi à samedi sur le boulevard Stalingrad.

Le pronostic vital du cycliste de 19 ans est engagé. Dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 3h30, un automobiliste l'a renversé au niveau du numéro 149 du boulevard Stalingrad, dans le 6e arrondissement de Lyon. Très gravement blessé, le jeune homme qui circulait à vélo a été emmené d'urgence à l’hôpital Edouard Herriot. Le conducteur du véhicule mis en cause est en délit de fuite. Pour accueillir tout élément ou témoignage qui pourraient permettre d'identifier le véhicule et son conducteur et d'éclairer le déroulement de l'accident, un appel à témoin est lancé par la brigade des accidents et des délits routiers, joignable au 04 72 82 15 39.