Lyon : un appel à témoin lancé après la disparition d’une jeune femme en situation de handicap

Une jeune femme de 21 ans a disparu du centre hospitalier Saint-Jean de Dieu, le 16 février après-midi. Elle est susceptible de se trouver dans le quartier de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon.

La Direction départementale de la Sécurité publique du Rhône a lancé un appel à témoin à la suite de la disparition d’une jeune femme de 21 ans, le 16 février, du centre hospitalier de Saint-Jean de Dieu.

Sous tutelle et considérée comme vulnérable, la jeune femme est partie sans moyen de paiement ni titre de transport. Sa dernière tenue vestimentaire connue était un manteau noir et de cuissardes noires avec un sac de couleur mauve. Elle a les cheveux frisés noirs mi-longs, les yeux marrons et fait 1m53.

Selon la police du Rhône, elle pourrait se trouver dans le quartier de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon.

📢 [#AppelATémoins]

Alannah VARIGNIER, jeune femme de 21 ans en situation de handicap, est portée disparue.

👉 Si vous avez des informations permettant de la retrouver, contactez le commissariat de #SaintPriest :

☎️ 04 78 20 20 60

☎️ 17 en cas d'urgence 🙏 Merci pour vos RT pic.twitter.com/zyX7egvnzO — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) February 27, 2021

Les personnes susceptibles de détenir des informations sont priées de contacter le commissariat de Saint-Priest, en charge de l’enquête, au 04 78 20 20 60. Ou, ce week-end, la permanence judiciaire de l’hôtel de police au 04 78 78 40 40.