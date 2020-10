Lyon : un appel à briser le couvre-feu chaque samedi

Un appel à briser le couvre-feu a été lancé sur les réseaux sociaux. Les Lyonnais et Lyonnaises sont invités à se réunir à partir de 20h dans le 7e arrondissement de Lyon pour "découvrir le feu".

Ce samedi 17 octobre est riche en mobilisations à Lyon. Après l'acte des gilets jaunes et la commémoration du massacre des Algériens en date du 17 octobre 1961, plusieurs organisations appellent à briser le couvre-feu place Mazagran, dans le 7e arrondissement de Lyon.

En écho à l'initiative parisienne, cet "appel à découvrir le feu" encourage les Lyonnais et Lyonnaises à se rendre sur cette place chaque samedi à partir de 20h pour protester contre le couvre-feu instauré dans la métropole de Lyon ce vendredi. "On brave le couvre-feu car c'est idiot de faire peser sur nos vies le fait que Macron ne mette pas asse d'argent sur la santé", explique succinctement le collectif Lyon Rébellion. Des événements similaires sont organisés ce soir à Paris et également à Marseille.