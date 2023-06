Lyon : trois personnes interpellées après le pillage d’un Nespresso

Trois personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre après le pillage d’un Nespresso du 6e arrondissement le 6 avril, lors d’une manifestation contre la réforme des retraites.

Près de deux mois après le pillage du magasin Nespresso de l’avenue Maréchal de Saxe, dans le 6e arrondissement de Lyon, trois personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre le 30 mai. Elles sont suspectées d’avoir volé des articles dans la boutique dégradée lors de la manifestation du 6 avril contre la réforme des retraites.

Lors des perquisitions menées aux domiciles de deux des suspects âgés de 20 ans, les enquêteurs ont découvert chez l’un des capsules de café et chez l’autre une cafetière et "de nombreuses dossettes", selon la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône. Lors de leur audition en garde à vue ils auraient reconnu avoir participé au pillage.

[#Interpellations]

Le 6 avril, le magasin NESSPRESSO situé à Lyon 03 était dégradé et pillé par de nombreuses personnes en marge d'une manifestation.

Grâce à un minutieux travail des 👮‍♀️👮de la DDSP69, 3 suspects étaient identifiés et interpellés.

⚖️Présentés ce jour à @TJLyon pic.twitter.com/XJ5qBcc20A — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) May 31, 2023

Le premier a reçu un avertissement pénal probatoire et le second devait être présenté mercredi devant le parquet de Lyon pour être jugé, à l’instar du troisième prévenu qui a reconnu avoir participé au vol de la cafetière et de dossettes, mais chez qui aucun élément compromettant n’a été retrouvé.