Lyon : trois mineurs reconnaissent 94 vols à la roulotte

Une bande de trois jeunes de 16, 17 ans, d’un même foyer de Tassin-la-Demi-Lune a été arrêtée le 2 juin. Ils ont reconnu 94 vols à la roulotte à Tassin, Écully et dans le 5e arrondissement de Lyon.

Depuis les trois premières plaintes reçues en 2017, les trois jeunes hébergés dans un foyer de Tassin-la-Demi-Lune n’ont pas chômé. Ils pénétraient dans les voitures de jour comme de nuit, en brisant la vitre latérale avant. Il faut attendre fin 2019 et la réception d’une information, pour que les gendarmes s’intéressent à un jeune mineur vivant au foyer de Tassin rapporte Le Progrès.

Au début de leur enquête, les gendarmes suspectent ce dernier de s’être livré, avec deux complices, à une dizaine de vol. Au bout de cinq mois, l’enquête révèle un bilan bien plus conséquent, agissant surtout à Tassin, mais aussi à Écully et Lyon 5e, 122 vols sont imputés au trio.

Interpellés le 2 juin à Tassin-la-Demi-Lune, Neuville-sur-Saône et Décines-Charpieu, les trois jeunes ont reconnu 94 vols. Le leader du groupe a été présenté au juge des enfants et placé dans un établissement pour mineur, les deux autres, moins gravement concernés, ont été mis en examen et remis en liberté dans l’attente de poursuites judiciaires.