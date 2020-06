Lyon : trois mineures agressent une femme pour lui voler son sac

Ce 5 juin, vers 8h50, trois jeunes filles de 15 et 16 ans ont été arrêtées par la BAC, rue Paul Bert dans le 3e arrondissement de Lyon. Plus tôt, elles venaient d’arracher le sac à main d'une femme de 55 ans. Cette dernière a résisté et est tombée au sol. Suite à cette agression, elle a reçu trois jours d'ITT.

Grâce à un témoin, les policiers ont retrouvé le sac à main abandonné dans une allée, mais aussi les trois suspectes qui s'étaient réfugiées sur le palier d'un immeuble à proximité. Les trois mineures venaient d'un foyer du 6e arrondissement. Elles ont reconnu les faits et ont été laissées libres avec une convocation devant la justice en octobre.